EuroChem законсервирует литовский завод удобрений Lifosa

Причинами стали последствия санкций

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания EuroChem Group AG инициирует процесс консервации своего предприятия по выпуску фосфорных удобрений Lifosa в Литве из-за воздействия санкций, сообщила компания.

"После тщательного обсуждения и с глубоким сожалением "Еврохим" намерен начать процесс консервации завода в Литве с октября 2023 года", - сообщил главный исполнительный директор EuroChem Group AG Самир Брихо.

Брихо отметил, что несмотря на то, что ЕС заявил о том, что "Еврохим" не находится под санкциями, компания продолжает "сталкиваться с последствиями санкций, которые серьезно повлияли на нашу деятельность в Европе".

По его словам, это решение последовало после массовых сбоев в цепочке поставок и нехватки сырья на протяжении года.

"В течение последних 15 месяцев мы вели диалог с властями Литвы, чтобы найти взаимоприемлемое соглашение, которое позволит нашему бизнесу продолжать работать эффективно и в полном соответствии с санкциями ЕС. Однако для нас нецелесообразно продолжать вести бизнес в этих ограничительных условиях", - сказал он.

Брихо отметил, что "наложение санкций на Lifosa и прекращение ее продаж и цепочки поставок создали безвыходную ситуацию, характеризующуюся острой нехваткой сырья, остановкой производства и отсутствием доступа к рынкам и финансам".

"Санкции привели к потере доходов Lifosa на многие миллионы евро на сегодняшний день и значительному отрицательному финансовому результату за первое полугодие 2023 года", - говорится в сообщении.

В конце мая Lifosa приостановила работу в связи с ежегодным плановым ремонтом. Сроки его проведения не уточняются.

Lifosa подпала под санкции, введенные против бывшего члена совета директоров компании Андрея Мельниченко. В марте 2022 года компания объявила о выходе Мельниченко из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС. В прошлом году предприятие несколько раз останавливало производство из-за нехватки сырья.