Ликвидная часть ФНБ на 1 июля составляет 6,446 трлн рублей

Минфин ранее сообщал, что объем средств ФНБ на 1 июня составил 12,353 трлн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля 2023 года составляет 6,446 трлн рублей. Об этом на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"На 1 июля из 12,3 трлн рублей с учетом всех переоценок ликвидная часть составляет 6,446 трлн рублей. Неликвидная часть - это вложения в объекты, проекты и тому подобное", - заявил Силуанов.

Ранее Минфин РФ сообщал, что объем средств ФНБ на 1 июня 2023 года составил 8,2% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, или 12,353 трлн рублей.