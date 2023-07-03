Силуанов назвал вынужденным увеличение резервного фонда

По словам главы Минфина, в будущем объем фонда нормализуется

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Увеличение резервного фонда правительства было вынужденной мерой, в последующем объем фонда будет нормализоваться. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В период ковида, в период начала СВО мы вынуждены были большими ресурсами осуществлять внеплановые маневры. На следующую трехлетку таких больших объемов резервного фонда не будем планировать. Поэтому увеличение объемов резервного фонда - вынужденная мера оперативного реагирования. В последующем объем резервного фонда будет нормализоваться и приходить в норму", - сказал Силуанов.

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусмотрены в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства из фонда направляют на социально значимые цели. В частности, он был источником финансирования закупки бесплатных лекарств для больных с ковидом, ежемесячных выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Также средства из фонда выделяли на переобучение безработных.