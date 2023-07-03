3 июля, 11:50

Акционеры Evraz переизбрали совет директоров в составе двух человек

На годовом собрании переизбрали в состав совета директоров независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры Evraz избрали совет директоров компании в составе двух человек, говорится в сообщении компании.

На годовом собрании акционеры переизбрали в состав совета директоров Evraz независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу.

Ранее компания сообщила, что генеральный директор Evraz Алексей Иванов покидает свой пост, а управление будет осуществлять совет директоров.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. 

© Информационное агентство ТАСС
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