Акционеры Evraz переизбрали совет директоров в составе двух человек

На годовом собрании переизбрали в состав совета директоров независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры Evraz избрали совет директоров компании в составе двух человек, говорится в сообщении компании.

На годовом собрании акционеры переизбрали в состав совета директоров Evraz независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу.

Ранее компания сообщила, что генеральный директор Evraz Алексей Иванов покидает свой пост, а управление будет осуществлять совет директоров.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.