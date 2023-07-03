В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС вновь подключили к резервной линии электропередач

Согласно заявлению агентства, ситуация с электроснабжением станции остается крайне нестабильной на фоне продолжающегося конфликта

ВЕНА, 3 июля. /ТАСС/. Запорожская АЭС впервые за четыре месяца была вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередач, ситуация с электроснабжением станции остается нестабильной. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном в понедельник.

"ЗАЭС спустя четыре месяца была вновь подключена к единственной запасной линии электропередач, но ситуация с электроснабжением станции остается крайне нестабильной на фоне продолжающегося конфликта", - говорится в пресс-релизе.

В агентстве сообщили, что станция была отключена от резервной линии 330 кВ в марте и вновь подключена 1 июля. Как отмечает МАГАТЭ, это последняя линия из "шести работавших до конфликта".

"Переподключение линии 330 кВ имеет большое значение, так как в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС полагалась на одну главную линию 750 кВ для получения внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов и других важных функций по обеспечению ядерной и физической безопасности. До начала конфликта в феврале 2022 года на АЭС было четыре линии 750 кВ", - говорится в сообщении.

Линия 330 кВ находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной. С февраля 2022 года станция семь раз была отключена от внешнего электроснабжения, из-за чего ей пришлось переходить на аварийные дизельные генераторы.