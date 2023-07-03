Глава РЗС считает, что Россия может собрать до 140 млн тонн зерна в 2023 году

Аркадий Злочевский отметил, что этого хватит для удовлетворения всех внутренних потребностей и наличия очень хороших перспектив на экспорт в следующем сезоне

Москва, 3 июля. /ТАСС/. Россия в 2023 году может собрать 130-140 млн тонн зерна, объемов урожая хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности. Об этом заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Он также сказал, что по итогам сельхозгода (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) зафиксирован рекордный объем по вывозу зерновых ресурсов за пределы страны в историческом разрезе.

"Если пересчитать сейчас отсеянные площади, то, что сейчас у нас под озимым и яровым севом образовалось, то мы получим, наверное, диапазон 130-140 млн тонн валового сбора [зерна]. Урожай все равно хороший, и его объемов нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и иметь очень хорошие перспективы на экспорт в следующем сезоне", - заявил Злочевский в ходе пресс-конференции.

При этом Злочевский отметил, что потенциал экспорта в сезоне вряд ли будет рекордным, однако это не меньше 55 млн тонн. Кроме того, получить параметры урожайности на уровне 2022 года не получится, несмотря на то, что в некоторых регионах погода лучше.

Злочевский добавил, что для этого нужно несколько условий, в том числе конъюнктура, которая будет поддерживать темп отгрузок. Он также сказал, что по итогам сельхозгода (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) зафиксирован рекордный объем по вывозу зерновых ресурсов за пределы страны в историческом разрезе.

"Это рекордный объем по вывозу, потому что никак не меньше 57 млн тонн образуется. Даже с такими жесткими корректировками. Напомню, что предыдущий рекорд по экспорту был поставлен в сезоне 2017-2018 года и составил 54,8 млн тонн. То есть любому рекорд побит, рекорд по экспорту у нас состоялся", - сказал Злочевский.

Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В 2022 году в России было собрано около 158 млн тонн зерновых.