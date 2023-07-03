СМИ: задолженность бюджета ФРГ на 2024 год составит €16,6 млрд

Как сообщила газета Handelsblatt, в бюджете предусмотрены расходы в €445,7 млрд, что на 25% больше, чем было до пандемии

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Минфин ФРГ планирует заложить в бюджет на 2024 год долги объемом €16,6 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Это будет означать, что федеральное правительство впервые с момента начала пандемии будет соблюдать правило так называемого долгового тормоза - оно с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Бюджет согласован, предполагается, что правительство окончательно одобрит его в среду. В нем предусмотрены расходы в €445,7 млрд, что на 25% больше, чем было до пандемии - в 2019 году. Тогда бюджет составлял €356 млрд.

Авторы статьи сравнивают фискальные данные именно за эти два года для наибольшей наглядности, поскольку в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах были заложены многомиллиардные долги из-за поддержки бизнеса и населения в условиях локдаунов, а также для преодоления энергетического кризиса.

Госдолг Германии в конце 2022 года вырос до рекордно высокого уровня в €2,37 трлн из-за высоких расходов на борьбу с пандемией и энергетического кризиса.