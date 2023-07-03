"Русагро" не будет выплачивать дивиденды по результатам 2022 года

Акционеры также приняли решение оставить чистую прибыль компании в распоряжении общества

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года, следует из материалов компании.

Акционеры также приняли решение чистую прибыль "Русагро" за 2022 год в размере 1,078 млрд рублей оставить в распоряжении общества, направить их на развитие.

По итогам 2021 года компания дивиденды не выплачивала.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует продукцию более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО сократилась по итогам 2022 года на 84% по сравнению с показателем 2021 года и составила 6,787 млрд рублей.