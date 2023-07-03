Эксперты: цена нефти может превысить $80 из-за сокращения добычи "большой двойки" ОПЕК+

По мнению заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, эффект на цену нефти от дополнительно снижения добычи и экспорта может быть краткосрочным

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Решение двух главных по объемам производства стран - участниц ОПЕК+, России и Саудовской Аравии, дополнительно сократить добычу может привести существенному к росту цены нефти. К середине июля она может преодолеть уровень в $80 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В понедельник Саудовская Аравия объявила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки - на один месяц, до конца августа. Таким образом, уровень добычи в стране составит порядка 9 млн б/с. Практически одновременно вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в августе увеличит объемы сокращения, которые и так составляют 500 тыс. б/с, на еще 500 тыс. Однако в этот раз страна снизит не добычу, а экспорт нефти.

"На данном этапе сложно сказать, как бурно на подобные сообщения может отреагировать рынок, однако в среднесрочной перспективе дополнительные ограничения однозначно приведут к росту цен на рынке. Так, мы ожидаем, что уже к середине месяца цены на нефть могут закрепится выше отметки $80 по Brent - уровня, который, на наш взгляд, устраивает всех стран - участниц сделки ОПЕК+", - прокомментировал старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт "ИнфоТЭК" Александр Фролов считает, что решение приведет к тому, что цены как минимум перестанут снижаться. "По всей видимости, усилия Саудовской Аравии и России сейчас будут направлены на парирование рисков и стабилизацию рынка. Цены должны вернуться на отметки выше $80 за баррель", - добавил он.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что эффект на цену нефти от дополнительно снижения добычи и экспорта может быть краткосрочным, так как "большая двойка" и сама не заинтересована долго снижать добычу.

"Я не ожидал бы сейчас резкой реакции рынка. Да, это неожиданное решение, особенно в части сокращения экспорта Россией, но - краткосрочное. С большой вероятностью ни Россия, ни Саудовская Аравия не будут готовы к длительному сокращению добычи, в том числе и потому, что у нас есть опыт 1980-х годов, когда Саудовская Аравия, снижая добычу, обеспечивала рост для других участников рынка", - сказал эксперт.

По его словам, воспользоваться ситуацией и занять нишу могут американские нефтедобытчики и Иран. Тегеран только за последние полгода нарастил добычу на 0,15 млн баррелей в сутки и в ближайшие месяцы может стать одним из главных бенефициаров сокращения поставок нефти из Саудовской Аравии и России.

Экспорт, а не добыча

Решение России о сокращении поставок нефти впервые затронуло не добычу, а именно экспорт. Блохин из Альфа-банка считает, что это решение исключает возможные спекуляции в отношении реального объема нефти, отрезанной от внешних рынков. Так, новые условия предполагают прямой эффект на емкость нефтяного рынка, что, в свою очередь, может привести к удорожанию этого продукта, полагает эксперт.

Кондратьев же заметил, что разницы между сокращением экспорта или добычей в краткосрочной перспективе - нет, так как внутренний спрос на нефтепродукты в России остается сравнительно стабильным. "Однако, я дождался бы комментариев от российского Минэнерго, чтобы понять, означает ли сокращение экспорта сырой нефти снижение добычи, или же эти объемы могут быть направлены на переработку на российские НПЗ с последующим экспортом", - уточнил он.

О перспективах рынка нефти

Блохин напомнил, что Саудовская Аравия и ранее допускала возможность продления добровольного сокращения добычи, если подобные меры не приведут к стабилизации рынка, поэтому такой вариант развития событий определенно рассматривался рынком. "Несмотря на всеобъемлющие меры, принятые ОПЕК+ в начале июня, котировки нефти продолжили свое снижение, неоднократно опускаясь ниже отметки в $70 за баррель", - отметил эксперт.

Он добавил, что ОПЕК+ делает ставку на фундаментальные факторы, такие как ограничение предложения на рынке, которое закономерно ведет к росту биржевых цен. "В данном случае коллективное решение двух стран призвано поддержать котировки, потенциал роста которых ограничен в условиях финансового кризиса и опасений, связанных с надвигающейся рецессией в США и ЕС", - полагает аналитик.

Фролов также считает, что решение было принято для того, чтобы усилить влияние ОПЕК+ на ситуацию на рынке нефти. Цены на нефть сейчас остаются сравнительно высокими, но их уровень, вероятно, не устраивает ни Россию, ни Саудовскую Аравию, отметил он.

"Судя по всему, страны ОПЕК+ начинают еще более пессимистично смотреть на перспективы нефтяного рынка. Кроме того, мы наблюдали в мае-июне довольно крупную распродажу нефти со стороны Соединенных Штатов. Сейчас нефтяные котировки ушли ниже пределов оптимального инвестиционного коридора, что ставит под угрозу обеспеченность мира черным золотом в среднесрочной перспективе", - сказал эксперт "ИнфоТЭК".

Кондратьев же заметил, что для производителей сейчас более комфортными были бы цены в диапазоне $90-100 за баррель, и поэтому экспортеры пытаются достичь этой цели за счет сокращения предложения на мировом рынке. "Думаю, что такая конфигурация - соглашение в рамках "Большой двойки", а не ОПЕК+ в целом - связана со сложностью переговоров внутри ОПЕК+ и тем, что многим странам сейчас действительно может быть непросто сократить добычу и экспорт", - подытожил эксперт.