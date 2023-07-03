В Подмосковье запустили новую услугу для бизнеса "Недвижимость за 1 рубль"

Воспользоваться услугой может малое или среднее предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новую услугу по предоставлению зданий и помещений без торгов "Недвижимость за 1 рубль" запустили для предпринимателей в Московской области. Для аренды уже доступно около 230 объектов, об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Новые решения по поддержке малого бизнеса - это тема, которой все время нужно уделять особое внимание. Мы все слышали, о чем говорил наш президент на ПМЭФ: в сложных условиях особенно важно дать бизнесу точку опоры, поддержать тех, кто строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологического, промышленного, аграрного суверенитета нашей страны. В Подмосковье мы также стараемся поддерживать предпринимателей - запускаем региональные меры, внедряем современные сервисы. Важно, чтобы удобных сервисов для бизнеса становилось больше. Сегодня обсудим новую цифровую услугу, это "Недвижимость за 1 рубль". Такой сервис мы запустили по аналогии с "Землей за 1 рубль". Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт, это важный акцент, и он должен быть понятен бизнесу", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства, его слова приводит пресс-служба.

В материале отмечается, что получить недвижимость за 1 рубль без торгов в Московской области может малое или среднее предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей. Стоимость аренды зависит от износа объекта. Так, если износ более 80%, то она составляет 1 рубль за 1 кв. м в год, а если менее 80% - рассчитывается исходя из размера налога на имущество.

"Арендовать без торгов помещение можно на 10 лет, а здание - на 15 лет. У компании есть обязательство: отремонтировать объект недвижимости в течение 1,5 лет или реконструировать его за 3 года. А дальше бизнес имеет право преимущественного выкупа этого помещения или здания. Получить услугу весьма просто. На Инвестиционной карте портала invest.mosreg.ru нажимаете кнопку "Тип объекта", далее "Недвижимость за 1 рубль", выбираете объект, в разделе "Подать заявку" прикрепляете свои документы", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что в настоящее время на инвесткарте региона размещено около 230 помещений и зданий, которые бизнес может взять за 1 рубль. Также планируется добавить еще около 250 объектов.