Эксперт: мастер-план Камчатки поможет в пять раз увеличить долю креативных индустрий в ВРП

Советник губернатора Камчатского края Татьяна Журавлева заявила, что в регионе планируется развивать отрасли переработки рыбы и туризм

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Реализация мастер-плана Петропавловска-Камчатского поможет увеличить долю вклада креативных индустрий в валовой региональный продукт с 1% до 5% к 2030 году. Такое мнение на Российской креативной неделе высказала в понедельник советник губернатора Камчатского края Татьяна Журавлева.

"Доля креативной экономики в Камчатском крае - менее 1%. <…> Мы сейчас активно занимаемся тем, что доделываем мастер-план развития Петропавловска-Камчатского. В основу мастер-плана мы заложили <…> трансформацию экономики через креативные подходы. Очень нам важно к 2030 году с цифры 0,9% выйти <…> на около 5% и <…> вырасти практически в пять раз", - сказала она.

Она также отметила, что в регионе планируется развивать отрасли переработки рыбы и туризм. "Наша основная отрасль на Камчатке - рыба. Мы добываем рыбу и продаем. Мы хотим не просто добывать рыбу, но еще делать первичную заморозку, вторичную заморозку, обрабатывать отходы и из них создавать БАДы. <…> На каждом этапе переработки мы понимаем, что возникает креативная экономика, на которую мы можем сделать ставку. <…> Это история с трансформацией базовых капиталоемких отраслей с добавлением туда креативного продукта", - пояснила она.

На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства был продемонстрирован один из первых мастер-планов - план Петропавловска-Камчатского, на реновацию города выделяют 149 млрд рублей. В середине марта пресс-служба правительства Камчатки сообщила, что разработка проектной документации объектов мастер-плана города должна завершиться до конца 2023 года. Мастер-план Петропавловска-Камчатского включает строительство студенческого кампуса, научно-образовательного центра, детской краевой больницы, музея воинской славы, канатной и объездной дорог, дороги к побережью океана, а также реконструкцию системы водоотведения, объектов капитального строительства, расселение домов, сейсмостойкость которых не отвечает требованиям.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в Москве. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.