Токаев поручил в кратчайшие сроки восстановить работу Атырауского НПЗ и энергокомбината

Президент Казахстана заявил, что виновных привлекут к ответственности согласно закону

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию аварий на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки восстановить их работу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК. Он поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий. Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана информировали, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов. По данным ведомства, подача электроэнергии на АНПЗ восстановлена.