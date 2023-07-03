Bloomberg: Маск возглавил рейтинг людей, заработавших больше всего денег за полгода

Он заработал $96,6 млрд

ТАСС, 3 июля. Илон Маск занял первую строчку в рейтинге среди людей, заработавших больше всего денег за последние шесть месяцев.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, основатель компаний Tesla, SpaceX и владелец компании Twitter за последние шесть месяцев заработал $96,6 млрд. Второе место занял основатель компании Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с доходом в $58,9 млрд. За ними следуют основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон и президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

Как отмечает агентство, 500 богатейших людей мира смогли заработать в общей сложности $852 млрд за первую половину 2023 года.