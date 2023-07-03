Фабрики и офисы Unilever продолжают работу в России

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции ранее внесло британскую компанию в список "спонсоров войны", так как она не закрыла свой бизнес в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фабрики и офисы британской компании Unilever, являющейся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, продолжают свою работу в России, обеспечивая присутствие бренда в точках продаж. Об этом сообщила ТАСС директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина.

Ранее в понедельник Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" компанию Unilever, так как она не закрыла свой бизнес в России. В агентстве указали, что сделали этого из-за того, что компания, продолжающая работать в РФ, платит налоги в российский госбюджет. В частности, как утверждает НАПК, в 2022 году "Юнилевер Русь" якобы заплатила около $50 млн налогов.

"В марте 2022 года штаб-квартира компании Unilever заявила о приостановке инвестиций, импорте и экспорте продукции в Россию и из нее. При этом все фабрики Unilever в России, расположенные в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле, продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность в стране в прежнем режиме, обеспечивая присутствие наших брендов в точках продаж", - заявила Антюшина.

При этом приоритетом компании было и остается обеспечение высокого качества и доступности всех товаров для российских потребителей.

В феврале в годовом отчете Unilever сообщалось о риске прекращения ее деятельности в России. Также сообщалось, что предприятия компании в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают работу, а офисы - операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. В марте прошлого года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из страны после начатой Москвой специальной военной операции на Украине. Тогда же она сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, однако продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России", однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".