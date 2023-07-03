Reuters: Microsoft может столкнуться с антимонопольным расследованием в ЕС

По данным агентства, ЕК добивается большего снижения цен на Office, чем то, которое предлагает корпорация

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft, вероятно, столкнется с антимонопольным расследованием в Евросоюзе после того, как обсуждение с надзорным органом ЕС средств правовой защиты по предотвращению такого шага зашло в тупик. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, в прошлом году Microsoft начала переговоры с Еврокомиссией, пытаясь предотвратить расследование. Недавно компания предложила снизить цену на свой продукт Office без приложения Microsoft Teams. Как говорят источники, ЕК добивается большего снижения цен, чем то, которое предлагает корпорация, сообщает агентство. Органы исполнительной власти ЕС отказались от комментариев, утверждает Reuters. "Мы продолжаем сотрудничать с [Европейской] комиссией в ее расследовании и открыты для прагматичных решений, которые устраняют ее проблемы и хорошо обслуживают клиентов", - приводит агентства слова представителя компании.

По данным Reuters, Microsoft оказалась под угрозой расследования ЕС после жалобы принадлежащего Salesforce корпоративного мессенджера Slack в 2020 году. В 2017 году Microsoft бесплатно добавила платформу для коллективной работы в компаниях Microsoft Teams в Office 365. Slack утверждала, что ее конкурент несправедливо интегрировал некоторые функции в свой продукт, сообщает агентство.