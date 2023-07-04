"Известия": кабмин может ввести гранты для соцпроектов МСП в новых регионах

Такую финансовую поддержку также смогут получить предприниматели, чья деятельность связана с медициной, образованием, культурой, спортом и гостиничным бизнесом

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует ввести грантовую систему поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), представители которого занимаются социально значимой деятельностью на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный Министерством экономического развития РФ.

Поддержку смогут получить юридические лица, которые работают в сфере медицины, образования, культуры, спорта, в гостиничном деле, а также те организации, которые оказывают социальные услуги, передает газета.

"Проект постановления разработан в целях развития сектора малого и среднего предпринимательства в новых регионах. Новый порядок финансовой поддержки для новых регионов будет добавлен в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Известия" отмечают, что максимальный размер гранта составит 300 тысяч рублей, а организация, получившая поддержку, обязана будет софинансировать свой проект. Объем вложенных средств юридическим лицом должен быть не менее 5% от всего бизнес-плана. Отмечается, что средства с гранта можно будет потратить на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение или аренду техники, а также на приобретение расходных материалов для производства продукции.

Президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил "Известиям", что эта мера крайне востребована, так как число субъектов МСП в новых регионах оценивается примерно в 60 тыс. и большинство из них - это малый бизнес, который работает в социальных сферах.