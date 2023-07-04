Семь рейсов "Победы" перенаправили из Внуково в Шереметьево

Как отметили в авиакомпании, это связано с ограничениями, которые вводились в аэропорту с 05:10 мск до 08:00 мск

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Из-за ограничений с 05:10 мск до 08:00 мск в аэропорту Внуково семь рейсов авиакомпании "Победа" были перенаправлены на посадку в Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Из-за ограничений по приему и выпуску воздушных судов, введенных в аэропорту Внуково с 05:10 до 08:00 мск, семь рейсов "Победы" были перенаправлены на посадку в Шереметьево", - рассказали в компании.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском Внуково с 05:10 мск 4 июля по причинам, независящим от аэропорта. Как сообщил источник, 14 рейсов было перенаправлено из Внуково в другие аэропорты столицы. Аэропорт возобновил работу с 08:00 мск.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты ПВО. Пострадавших нет. В целях безопасности часть рейсов во Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.