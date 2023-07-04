ОДК поставит на газопровод "Сила Сибири" четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16

Завершение изготовления и отгрузка агрегатов запланированы на конец 2023 года

ТАСС, 4 июля. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) поставит на магистральный газопровод "Сила Сибири" четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт для увеличения пропускной способности участка газопровода Ковыкта-Чаянда в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Согласно договору между компаниями "ОДК инжиниринг" и "Газпром комплектация", завершение изготовления и отгрузка агрегатов запланированы на конец 2023 года.

"Надежные и эффективные агрегаты ГПА-16 созданы с применением самых современных технологий, они полностью соответствуют высоким стандартам "Газпрома", предъявляемым к оборудованию такого уровня. Сегодня более 90 газотурбинных агрегатов ГПА-16 работают по всей России, в том числе на магистральном газопроводе "Сила Сибири" и Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале", - заявил первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Агрегаты ГПА-16 созданы на базе газотурбинных двигателей ПС-90ГП2, выпускаются рыбинским предприятием "ОДК - газовые турбины" с 2011 года.