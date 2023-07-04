Росприроднадзор начал внеплановую проверку "Нобель-ойла" после разлива нефтепродуктов

Около 1 тыс. куб. м нефти могло попасть в реку, сообщила глава службы Светлана Радионова

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор после инцидента с разливом нефтепродуктов на промысловом нефтепроводе ООО "Нобель-ойл" на Южно-Ошском месторождении в Республике Коми начал внеплановую проверку по требованию прокуратуры. Об этом во вторник сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Радионова написала в своем Telegram-канале, что компания эксплуатирует трубопровод, на котором произошел разлив нефтепродуктов. "Запросили документы и информацию у компании, будем подробно разбираться в обстоятельствах аварии. За допущенные нарушения компания ответит по закону", - добавила она.

О ситуации

Как сообщила Радионова 3 июля, около 1 тыс. куб. м нефти могло попасть в реку. Ведомство будет добиваться внеплановой проверки компании, которая не предоставила информацию Росприроднадзору, заявив об учениях.

В Усинском округе Коми введен режим "Повышенная готовность", местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки. На водной границе Коми и НАО установят пост мониторинга и ежедневного отбора проб воды и почвы на исследования, проинформирован губернатор НАО Юрий Бездудный. Прокуратура Усинска и следственное управление СК РФ по региону организовали проверки.