На Ставрополье гарантийный фонд выдал рекордное количество поручительств за полугодие

Это позволило представителям малого и среднего предпринимательства получить кредиты на 3,1 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Гарантийный фонд Ставропольского края за полугодие выдал 144 поручительства, что почти втрое больше данных аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"В первом полугодии 2023 года гарантийный фонд Ставропольского края установил новый рекорд по количеству поручительств, выданных предпринимателям региона. <...> За первые шесть месяцев текущего года выдано 144 поручительства, что на 52 больше, чем за аналогичный период 2022 года. Общая сумма поручительств составила 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволило представителям малого и среднего предпринимательства получить кредиты на 3,1 млрд рублей, которые пошли на создание новых и расширение действующих предприятий. В прошлом году за аналогичный период сумма поручительств составила 811 млн рублей, что позволило представителям малого и среднего предпринимательства получить кредитов на 1,5 млрд рублей.

"За поддержкой в региональную гарантийную организацию обращаются владельцы собственного дела из самых разных сфер. Как начинающие, так и имеющие достаточно большой предпринимательский опыт за плечами. <...> Для молодых бизнесменов организация предоставила за 2023 год 12 поручительств на сумму 63 млн рублей, что позволило им получить кредитов на 277,4 млн рублей. Для сравнения: за весь 2022 год было выдано шесть поручительств на сумму 5,8 млн рублей, что позволило молодым представителям малого и среднего предпринимательства получить кредитов на 13 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, деятельность по выдачи гарантийных поручительств осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Молодые люди, делающие первые шаги в предпринимательстве, в будущем станут опытными и уверенными в себе представителями бизнес-сообщества, которые расширяют производство, создают рабочие места и вносят огромный вклад в развитие родного региона. Для того чтобы вырастить успешных предпринимателей, инфраструктура поддержки по поручению губернатора Владимира Владимирова постоянно обновляет и расширяет для них перечень свих инструментов. Возможности, созданные государством, и энергия молодых предпринимателей, безусловно, дадут мощный позитивный эффект для Ставрополья", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.