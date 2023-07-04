АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне А+(ru) и "позитивный" прогноз

Эксперты агентства отметили хорошее качество кредитного портфеля банка, качество управления рисками оценили как удовлетворительное

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне А+(ru), изменив прогноз на "позитивный". Об этом говорится в материалах агентства.

"Кредитный рейтинг АО АКБ "Новикомбанк" обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля", - говорится в сообщении агентства.

Там также отмечается, что изменение прогноза на "позитивный" отражает ожидания агентства относительно возможного повышения оценки бизнес-профиля банка, учитывая его стабильно высокие финансовые результаты.

Эксперты АКРА отметили хорошее качество кредитного портфеля банка, качество управления рисками оценивается как удовлетворительное, а уровень проблемной задолженности в кредитном портфеле, по оценкам агентства, на 1 января 2023 немного снизился по сравнению с показателем на дату прошлого рейтингового действия и остается относительно низким.

Кроме того, Новикомбанк поддерживает высокое значение нормативов достаточности капитала и маржинальности основных операций, считают в рейтинговом агентстве. Сильная позиция банка по капиталу обусловлена выполнением нормативных показателей достаточности с запасом, а также адекватной способностью к накоплению капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года. С 2020 года банк выплачивает дивиденды акционеру, однако размер дивидендных выплат не угрожает его капитальной позиции. Чистая процентная маржа банка превышает показатель, характерный для сопоставимых финансовых институтов. При этом среднее отношение операционных расходов к доходам сохраняется на низком уровне, что говорит об эффективности основной операционной деятельности банка, отметили эксперты АКРА.