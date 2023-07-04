Мишустин: автопрому предстоит перезапустить производство, покинутое зарубежным бизнесом

Глава кабмина назвал вопрос развития отечественного автопрома непростым и многолетним

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Предстоит перезапустить производственные площадки автопрома, покинутые зарубежным бизнесом, и наладить выпуск авто, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда.

Глава кабмина назвал вопрос развития отечественного автопрома непростым и многолетним. "Сегодня нам предстоит решить две задачи: перезапустить производственные площадки, которые покинули иностранные партнеры и, соответственно, наладить выпуск большего числа автомобилей в России", - сказал Мишустин.