4 июля, 11:14,
обновлено 4 июля, 11:48

Мишустин: автопрому предстоит перезапустить производство, покинутое зарубежным бизнесом

© ТАСС/ Ruptly

Глава кабмина назвал вопрос развития отечественного автопрома непростым и многолетним

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Предстоит перезапустить производственные площадки автопрома, покинутые зарубежным бизнесом, и наладить выпуск авто, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда.

Глава кабмина назвал вопрос развития отечественного автопрома непростым и многолетним. "Сегодня нам предстоит решить две задачи: перезапустить производственные площадки, которые покинули иностранные партнеры и, соответственно, наладить выпуск большего числа автомобилей в России", - сказал Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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