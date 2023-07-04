"Госуслуги" ежедневно используют свыше 45 млн пользователей смартфонов

Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 45 млн пользователей смартфонов ежедневно используют приложение портала "Госуслуги". Об этом сообщил в ходе встречи президента России Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким.

"Яркий показатель, это количество ежедневно пользующихся нашим приложением "Госуслуги" на мобильных телефонах. Их более 45 млн каждый день заходят и пользуются теми или иными сервисами, которые мы предоставляем удобно в электронном виде", - сказал Ким.

Он отметил, что такой показатель был достигнут благодаря федеральным органам власти, которые смогли включиться в процесс реализации госуслуг на портале.

"Госуслуги" - портал, где граждане, организации и ИП могут оформить документы, получить выписки и справки в электронном виде, найти юридически значимую информацию. В настоящее время на портале зарегистрировано около 100 млн россиян.