Директором Росатомфлота назначили Леонида Ирлицу

Согласно заявлению придеприятия, ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора по судоходству организации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Леонид Ирлица назначен на должность генерального директора ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Атомфлота.

"4 июля генеральным директором ФГУП "Атомфлот" назначен Леонид Ирлица, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора - директора по судоходству ФГУП "Атомфлот", - говорится в сообщении.

Леонид Ирлица родился 4 февраля 1970 года. Имеет высшее образование по специальности "судовождение" с присвоением квалификации "инженер-судоводитель". В 1992 году начал работу в Мурманском морском пароходстве в должности матроса. В 1994 году переведен на атомный ледокол "Вайгач" в должности 4-го помощника капитана, где и построил морскую карьеру. 1 июня 2015 года Леонид Ирлица был назначен капитаном атомного ледокола "Вайгач".

В июле 2018 года переведен в аппарат генерального директора на должность советника ФГУП "Атомфлот". Курировал вопрос создания автоматизированной системы управления Штаба морских операций. 2 сентября 2019 года назначен первым заместителем генерального директора ФГУП "Атомфлот".

Основными направлениями деятельности ФГУП "Атомфлот" (вошло в состав Росатома в 2008 году) являются ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов, ледокольная проводка судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты РФ. Кроме того, ФГУП "Атомфлот" оказывает услуги портового флота в порту Сабетта, осуществляет ледокольное обеспечение научных экспедиций в Арктике, техническое обслуживание и проводит ремонтные работы общесудового и специального назначения, выполняет работы по безопасному обращению с ядерными материалами и радиоактивными отходами.

В состав действующего флота входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. лошадиных сил - атомоходы "Ямал", "50 лет Победы", а также ледоколы "Таймыр" и "Вайгач" с однореакторной установкой мощностью 50 тыс. лошадиных сил, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал", атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть". В состав флота атомного технологического обслуживания входят плавучие технические базы "Имандра" и "Лотта", спецтанкер "Серебрянка" для жидких радиоактивных отходов, многофункциональный контейнеровоз "Россита".