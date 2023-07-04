В Росводресурсах заявили, что дополнительные 10 млн рублей позволят расчистить реку Архыз

Работы планируют выполнить до конца 2923 года

ТАСС, 4 июля. Федеральное агентство водных ресурсов направило дополнительные 10,3 млн рублей в Карачаево-Черкесию, чтобы закончить до конца года расчистку реки Архыз на территории одноименного курорта. Общая стоимость работ составляет 20,2 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Расчистка русла Архыза началась в этом году. Пока активный этап на паузе из-за летнего половодья. Как только большая вода уйдет, работа продолжится. Изначально завершить мероприятие планировалось в 2025 году, но дополнительное финансирование позволит выполнить весь объем до конца 2023 года", - заявила министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Диана Кочкарова, чьи слова приводятся в сообщении.

Специалистам необходимо расчистить 12 км самых проблемных участков Архыза - в местах впадения рек Дукка и Псыш. Русло предстоит избавить от 177 тыс. куб. м наносов, которые затрудняют течение и вызывают мгновенный подъем воды. Скопления из упавших деревьев, сломанных веток и обломков горных пород образуются после паводков, которые на Архызе происходят в среднем восемь раз в год. Самые высокие уровни чаще всего отмечают в конце июня.

"Горные реки Северного Кавказа известны не только своей красотой, но и непредсказуемостью. В зоне затопления Архыза могут оказаться 2,5 тыс. человек - это туристы, персонал курорта, жители поселков Лунная Поляна и Романтик. Превентивные меры позволят обезопасить их от возможных затоплений и обеспечить комфортные условия для отдыха в уникальном месте. По проектным расчетам, после расчистки потоки воды будут проходить по руслу в пределах безопасных отметок", - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Расчистка позволит предотвратить возможный ущерб от затоплений, превышающий 159 млн рублей. После проведения мероприятий планируется восполнить численность биоресурсов. Работа по защите от затоплений - часть плана по развитию всесезонного горного курорта. Со времени открытия в 2013 году его посетили почти 2,5 млн человек. Зимой в Архыз приезжают любители экстремальных видов спорта, летом популярны пешие туристические маршруты.