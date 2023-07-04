Резидентами СЭЗ в новых регионах могут стать производители масла и электротранспорта

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определили Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первыми резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России могут стать предприятие по производству электротранспорта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и компания - производитель масла, которая планирует реализовать в Луганской Народной Республике (ЛНР) проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила во вторник пресс-служба правительства РФ.

Ранее во вторник Хуснуллин сообщал журналистам, что получено две первые заявки на получение статуса резидента СЭЗ.

"Вице-премьер уточнил, что один из потенциальных инвесторов планирует создать на территории ДНР современное производство электротранспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним. Предприятие из ЛНР, которое в том числе имеет собственное производство растительного масла, планирует реализовать инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений", - сказано в сообщении.

Поясняется, что уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.

"На сайте представлена информация об условиях деятельности на территории СЭЗ, нормативные документы, инвестиционная карта. Кроме того, на портале предусмотрена возможность подачи в электронном виде инвестиционной декларации для получения статуса участника свободной экономической зоны", - цитирует пресс-служба кабмина слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

К полномочиям фонда относится заключение договоров об условиях деятельности в СЭЗ, в том числе согласование перечня рабочих мест, создаваемых для реализации инвестиционных проектов, ведение единого реестра участников, а также предоставление в аренду земельных участков, необходимых для реализации проектов, мониторинг выполнения участником условий договора и предоставление в Минстрой отчета о результатах функционирования СЭЗ. Фонд может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ.