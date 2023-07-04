Помощник президента РФ и глава МИД Ирана обсудили строительство ж/д участка Решт - Астара

Также на встрече речь шла об упрощении транзитных перевозок

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, стороны обсудили реализацию проекта строительства железнодорожного участка Решт - Астара.

Кроме того, речь на встрече также шла о претворении в жизнь положений трехстороннего меморандума по взаимопониманию между таможенными службами России, Ирана и Азербайджана об упрощении транзитных перевозок.

В беседе Левитин, как отмечается, поздравил исламскую республику со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Со своей стороны Абдоллахиян положительно оценил развитие отношений между РФ и Ираном.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива.