В Чувашии в августе пройдут Дни "Камаза"

Решение приняли для расширения кооперационных связей республики и поиска новых поставщиков для местных предприятий

ТАСС, 4 июля. Власти Чувашии организуют в августе в республике Дни "Камаза", которые позволят расширить кооперационные связи и найти новых поставщиков для местных предприятий. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава региона Олег Николаев.

"Договорились на август провести это масштабное мероприятие. Это традиционное для "Камаза" мероприятие, когда они проводят так называемую закупочную сессию, и производственные предприятия того или иного субъекта представляют свои возможности, рассматриваются как кооперационные партнеры для производства продукции "Камаза" различного назначения", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что в Чувашии формат закупочной сессии будет расширен. "Это очень важно для того, чтобы у нас расширились кооперационные связи, возможно, в том числе появится либо возможность расширения какого-либо уже действующего кластера, возможно, появится новый кластер, который сформируется", - отметил он.

Глава республики уточнил, что концерн "Тракторные заводы" нуждается в замещении поставщиков определенных компонентов. "Предприятиями осваивается новая продукция - трактора малой и средней мощности. Здесь у нас стоит задача локализации многих продуктов. Компетенции "Камаза" или его структурных подразделений вполне могут быть заинтересованы в освоении той или иной продукции для концерна "Тракторные заводы", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, масштабы производства новой продукции на предприятиях концерна ожидаются "достаточно солидные". "Они могут стать интересным бизнес-направлением для структурных подразделений "Камаза", - считает Николаев.