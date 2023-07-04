Россия продолжит сотрудничать с ФАО для обеспечения глобальной продбезопасности

В Минсельхозе РФ отметили, что под руководством Цюй Дунъюя организация динамично развивается, укрепляя свой статус главной международной площадки для диалога по широкому кругу отраслевых вопросов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия готова продолжать сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, сообщил Минсельхоз РФ по итогам участия заместителя министра сельского хозяйства России Сергея Левина в конференции ФАО.

"Одним из ключевых событий в этом году стали выборы главы ФАО. По итогам голосования в первом туре победу одержал действующий генеральный директор Цюй Дунъюй, который вступит в должность с 1 августа 2023 года на новый четырехлетний период. Сергей Левин от лица российской делегации поздравил господина Цюй Дунъюя, пожелал ему успешной работы и выразил готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минсельхозе, под руководством Цюй Дунъюя организация динамично развивается, укрепляя свой статус главной международной площадки для диалога по широкому кругу отраслевых вопросов.

Кроме того, в рамках конференции ФАО Левин провел переговоры с министрами сельского хозяйства Сербии, Кубы и Венесуэлы, где стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. Также состоялись встречи с руководством аграрных ведомств Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.