Хуснуллин: программа развития новых регионов включает реорганизацию угольной отрасли

Вице-премьер РФ отметил, что она рассчитана на 2023-2025 годы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мероприятия по реорганизации угольной отрасли включены в программу социально-экономического развития новых регионов России. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Основные документы, включенные в программу: <…> программы реорганизации угольной отрасли", - написал он.

Также в программу включены закон о свободной экономической зоне, отдельные программы комплексного развития и модернизации ЖКХ, развития и приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети и дорожного хозяйства, финансирования и участия всех федеральных органов власти, госкомпаний в комплексном проекте по развитию новых регионов.

"Программа рассчитана на 2023-2025 годы. Комплексный документ содержит около 300 мероприятий, направленных на повышение уровня жизни граждан", - пояснил вице-премьер.