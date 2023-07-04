4 июля, 17:20,
обновлено 4 июля, 17:29

Россия может принять участие в восстановлении сахарных плантаций на Кубе

Посол РФ Виктор Коронелли отметил, что пока все инициативы находятся в стадии обсуждений

ГАВАНА, 4 июля. /ТАСС/. Россия может принять участие в восстановлении плантаций сахарного тростника и заводов по его переработке на Кубе. Об этом ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли. По его словам, соответствующие проекты на Кубе обсуждают два российских агрохолдинга.

"У Кубы в последние годы в силу дефицита удобрений, в силу прошедших здесь по острову ураганов и наводнений упало производство сахарного тростника. А сахарный тростник - это ром <…> Сейчас сюда наши компании намерены приходить, в том числе в сахарную отрасль. Пока все в стадии обсуждения. Но речь идет о том, что два наших крупных агрохолдинга заинтересованы в работе здесь по восстановлению плантаций сахарного тростника и заводов по его переработке", - сказал он.

Коронелли добавил, что речь идет в том числе и о поставках оборудования для этой отрасли. 

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