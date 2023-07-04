РЖД ведут переговоры о реконструкции части железнодорожной сети Кубы

Посол России в республике Виктор Коронелли рассказал о возможной поставке кубинским железным дорогам подвижного состава холдингом "Синара - транспортные машины"

ГАВАНА, 4 июля. /ТАСС/. Холдинг РЖД ведет переговоры о реконструкции части железных дорог на Кубе. Об этом ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

Более того, "Синара - транспортные машины" могут поставить кубинским железным дорогам подвижной состав.

"Тут [на Кубе] регулярно появляется наша компания "Синара - транспортные машины", которая занимается подвижным составом для железных дорог, с ними ведутся переговоры на предмет поставки подвижного состава для кубинской железнодорожной сети. С РЖД ведутся переговоры о реконструкции сети кубинских железных дорог", - сказал он.

В частности, отметил Коронелли, переговоры идут о реконструкции части Транскубинской ж/д магистрали, которая связывает Гавану и Сантьяго-де-Куба, протяженностью более 1 000 км.

"Переговоры ведутся, пока они не перешли в какую-то стадию практической реализации, но, тем не менее, - тема на переговорном столе лежит", - добавил он.

О российско-кубинском сотрудничестве

В 2017 году "РЖД интернешнл" (дочерняя компания РЖД) и Союз железных дорог Кубы подписали соглашение по проекту восстановления и модернизации инфраструктуры железных дорог на острове.

В 2020 году в рамках контракта кубинской транспортной компанией Tradex и СТМ Кубе было передано семь локомотивов.