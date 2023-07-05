Сийярто заявил о возможности сотрудничества Венгрии и России, несмотря на санкции

Глава МИД страны отметил, что взаимодействие возможно в таких областях, как АЭС, сельское хозяйство, фармацевтика и здравоохранение

БУДАПЕШТ, 5 июля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза создают жесткие рамки для сотрудничества между Венгрией и Россией, но они могут продолжать взаимодействие в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, фармацевтика. Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Будапеште с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

"Санкции ставят жесткие рамки для сотрудничества, но еще есть возможности в таких важных областях, как АЭС, сельское хозяйство, фармацевтика и здравоохранение", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД также отметил, что проходящая сейчас в Будапеште конференция Всемирной организации здравоохранения "дает отличную возможность рассмотреть важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества с министром здравоохранения России, который является сопредседателем венгерско-российской экономической комиссии".