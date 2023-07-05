Эксперты: число DDoS-атак на компании РФ во II квартале выросло на 28%

Россия заняла восьмое место в рейтинге самых атакуемых в мире стран, сообщили в пресс-службе StormWall

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Общее количество DDoS-атак на российские компании во II квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросло на 28%, также Россия заняла восьмое место в рейтинге самых атакуемых в мире стран, кварталом ранее страна занимала 11-е место. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе работающей в сфере кибербезопасности StormWall.

"Эксперты обнаружили, что общее число DDoS-атак на российские компании во II квартале 2023 года выросло на 28% по сравнению со II кварталом 2022 года. В I квартале этого года аналитики StormWall наблюдали снижение числа атак в России, однако во II квартале начался рост атак на ведущие отрасли", - сообщили в пресс-службе.

Самыми атакуемыми отраслями в РФ стали государственный сектор (37% от общего числа атак), финансовая отрасль (23%) и телекоммуникационная сфера (18% от общего числа атак), отметили в пресс-службе. Также были атаки на энергетический сектор (7%), нефтяную сферу (5%), транспортную отрасль (4%), производственную сферу (3%), культурные учреждения (2%) и другие отрасли (1%).

Вместе с этим самый большой рост числа DDoS-атак произошел в государственном секторе. Количество атак на правительственные организации во II квартале этого года выросло на 118% по сравнению со II кварталом прошлого года, добавили в пресс-службе. Рост атак на энергетический сектор составил 74%, на нефтяной - 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост атак на культурные учреждения составил 42%, а количество атак на транспортную сферу выросло на 26% по сравнению со II кварталом 2022 года. Рост атак в других отраслях был незначительным, отметили эксперты.

По данным экспертов компании, во II квартале этого года Россия вошла в 10 самых атакуемых стран мира и заняла восьмое место по количеству DDoS-атак (5,3% от числа всех атак). В конце 2022 года Россия занимала четвертое место, а в I квартале 2023 года Россия была на 11 месте по атакам в мире, пояснили ТАСС в пресс-службе компании. В тройку самых атакуемых стран вошли США (16,2 от числа всех атак), Индия (12,8%) и Китай (10,4%).