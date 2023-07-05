В ГТЛК заявили, что пересмотр условий контрактов не повлечет роста стоимости авиабилетов

Газета "Известия" ранее сообщила, что ставки аренды лайнеров могут вырасти на 30%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пересмотр Государственной транспортной лизинговой компанией условий по лизинговым контрактам с российскими авиакомпаниями на воздушные суда существенно не повлияет на стоимость авиабилетов, клиенты сохраняют право отказаться от перезаключения договоров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГТЛК.

"Пересмотр ГТЛК условий лизинговых контрактов не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов. Кроме того, пересмотр условий контрактов происходит не в одностороннем порядке - мы находимся в тесном контакте с клиентами, которые сохраняют за собой право отказаться от перезаключения договоров", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в одном из перевозчиков сообщила, что ГТЛК начала перезаключать договоры с отечественными авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды лайнеров. Как отмечает издание, большая часть из 37 бортов, принадлежащих ГТЛК, эксплуатирует "Аэрофлот". Один из собеседников рассказал "Известиям", что ставки вырастут на 30%.

В компании пояснили, что пересмотр контрактов на принадлежащие ГТЛК 37 воздушных судов, переведенных в российский реестр, вызван изменением права собственности с зарубежных дочерних обществ на ГТЛК. "<…> При этом ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности национальной валюты", - добавили в ГТЛК.

Среди других причин - необходимость обслуживать долг перед российскими держателями еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными структурами ГТЛК, в объеме около $1,6 млрд, а также необходимость возмещения антикризисной поддержки, которая выделялась в 2022 году из ФНБ после введения санкций в отношении группы.

"Дополнительно отмечаем, что в структуре цен на билеты стоимость лизинговых платежей занимает незначительную долю, основными факторами, влияющими на ценообразование, являются стоимость авиационного топлива, аэропортовые и навигационные сборы, затраты на техобслуживание флота, а также расходы на персонал авиакомпаний", - подчеркнули в ГТЛК.