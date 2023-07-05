ОАЭ не будут дополнительно сокращать добычу нефти

Министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи отметил, что объемы, на которые страны ОПЕК+ ранее обязались уменьшить добычу нефти, позволят сбалансировать рынок

ДУБАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты не будут сокращать добычу нефти сверх уже взятых на себя обязательств. Об этом заявил в среду министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"[Существующего] сокращения добычи [нефти] будет достаточно для поддержания баланса на рынке, сейчас мы не будем участвовать в дополнительном сокращении", - цитирует его телеканал Asharq. Министр добавил, что объемы, на которые страны ОПЕК+ ранее обязались уменьшить добычу нефти, позволят сбалансировать рынок.