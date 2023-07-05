Dinex осталась на российском рынке, но прекратила новые инвестиции

К такому решению руководство компании пришло после предпринятых попыток продажи бизнеса в РФ

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Датская компания Dinex, специализирующаяся на производстве выхлопных систем для автомобилей, свернула свои продажи в России и осталась на рынке как "пассивный владелец". К такому решению руководство пришло после предпринятых попыток продажи российского бизнеса, сообщает в среду издание Finans со ссылкой на финансовый отчет компании за 2022 год.

"Хотя это решение, безусловно, трудно принять как с этической, так и с коммерческой точки зрения, мы уверены, что пассивное владение - это правильно", - говорится в документе.

"Пассивное владение" означает прекращение новых инвестиций и остановку работы с российскими клиентами. В отчете отмечается, что в случае продажи фабрик компании производственный процесс был бы продолжен российскими владельцами.

Согласно отчету, доходы в России существенно упали. В прошлом году оборот компании составил здесь 365 млн крон ($55 млн), что на 73 млн крон ($11 млн) меньше, чем в предшествовавшем году.

Общий оборот Dinex в 2022 году равнялся 2,2 млрд крон ($330 млн), прибыль составила 84 млн ($12,7 млн).