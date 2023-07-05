Saudi Aramco нарастила поставки нефти в Европу и Азию

Глава компании Амин Нассер сообщил, что таким образом она удовлетворяет спрос своих потребителей

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco увеличила поставки нефти как в Европу, так и в Азию, удовлетворяет спрос своих потребителей. Об этом сообщил журналистам глава компании Амин Нассер в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК.

"Мы нарастили поставки в Европу, мы нарастили поставки в Азию. Мы удовлетворяем спрос наших потребителей. Мы наращиваем поставки в разные страны", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, изменились ли направления поставок нефти компанией после запрета Евросоюза на покупки российской нефти.

Он также добавил, что вся оплата за поставки нефти Saudi Aramco осуществляется сейчас в долларах.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.