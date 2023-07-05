В Eni заявили о способности Европы заместить газ России в течение двух лет

Глава итальянской Eni Клаудио Дескальци сообщил, что страны Европы находятся в разной ситуации обеспеченности газом

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Европа способна заместить российский газ в течение двух лет, однако спрос на него сохраняется, считает глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

"Полная замена российского газа займет еще пару лет. Мы в процессе, но нам нужны дополнительные усилия", - сказал он, выступая на семинаре ОПЕК.

При этом глава компании отметил, что страны Европы находятся в разной ситуации обеспеченности газом.

По его словам, спрос на газ в Европе "никуда не делся" при том, что последние 10 лет говорят о его снижении. "Спрос на газ еще здесь. И нам надо инвестировать в трансформацию нашей промышленности при энергопереходе, надо инвестировать в нефть и газ", - отметил главы Eni.

При этом он указал, что газ для промышленности сейчас стоит в четыре-пять раз дороже, что означает удорожание производства в Европе.

О семинаре ОПЕК

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.