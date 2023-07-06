Альфа-банк планирует открыть свою инфраструктуру в Китае

Представитель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал газете "Ведомости", что на открытие такой инфраструктуры есть запрос со стороны клиентов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Альфа-банк планирует открыть в Китае свой филиал или представительство. Об этом в четверг пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева.

"Пока сложно сказать, что это будет, потому что мы рассматриваем разные опции, но окончательных решений еще не приняли. Думаю, что покажем что-то ощутимое через три месяца", - рассказал Сысуев "Ведомостям".

По словам представителя банка, на рынке присутствует много китайских специалистов со знанием русского языка, которые могут быть проводниками для расширения банка.

Отмечается, что причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае является запрос со стороны клиентов.