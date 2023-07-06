Южная Корея отменила пошлины на импорт нафты из-за проблем с ее поставками из России

Нафта используется при производстве резины, пластика и синтетических волокон

СЕУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея до конца года отменяет пошлины на импорт нафты и нефти для производства нафты, которые составляли 0,5%, из-за проблем с поставками этих товаров из России и роста международной конкуренции. Об этом в четверг сообщило Министерство экономики и финансов Республики Корея на своем сайте.

Власти указали, что на фоне продолжения специальной военной операции на Украине "возникают проблемы с относительно дешевым импортом из России", из-за чего "серьезно возросла стоимость производства" южнокорейских компаний. Нафта используется при производстве резины, пластика и синтетических волокон.

"Страны - конкуренты в нефтехимической промышленности, такие как Китай и Индия, в последнее время значительно увеличили производственные мощности, экспортная конкурентоспособность наших компаний оказалась в опасном положении", - отметили в министерстве. Чиновники добавили, что в связи с этим и было принято решение с четверга отменить пошлины на импорт нафты. В отношении беспошлинного ввоза нефти для производства нафты существуют ограничения по объему в 100 млн баррелей.