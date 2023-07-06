Bloomberg: British Petroleum вложила $10 млн в стартап, перерабатывающий отходы в топливо

WasteFuel также занимается производством биометанола

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) инвестировала $10 млн в калифорнийскую стартап-фирму WasteFuel, занимающуюся переработкой испортившихся продуктов и других биоотходов в топливо. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По словам представителя BP Филиппа Шельцеля, компания вложила средства в стартап, поскольку "стремится к увеличению производства биотоплива до 100 тыс. баррелей в день к 2030 году". Генеральный директор WasteFuel Тревор Нилсон видит в биоразлагаемых отходах "огромный ресурс, современную и экологически чистую версию того, что Жан Пол Гетти в свое время обнаружил в Саудовской Аравии".

Стартап также занимается производством биометанола - метилового спирта, произведенного путем переработки биологического сырья. Нилсон считает, что он будет особенно востребован при морских перевозках. По данным агентства, на судоходную отрасль приходится почти 3% мировых выбросов CO2.

Ранее BP заявила о стремлении максимизировать прибыль, получаемую от возобновляемых источников энергии. BP планирует также развивать проекты в области солнечной и ветряной энергетики.

Жан Пол Гетти - американский нефтяной магнат, один из первых долларовых миллиардеров. В 1913 году он начал торговать нефтью в штате Оклахома и за три года заработал первый миллион. В 1949 году Гетти приобрел нефтяную концессию в Саудовской Аравии, которая стала приносить ему миллиардные прибыли.