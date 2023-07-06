КТК сообщил о штатной работе всех нефтеперекачивающих станций в Казахстане

Компания приняла все объемы нефти от грузоотправителей, сообщили в пресс-службе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Все нефтеперекачивающие станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Казахстане работают в штатном режиме после энергосбоев, компания приняла все объемы нефти от грузоотправителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК.

"Оборудование объектов КТК в целостности, в настоящее время все нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме", - сказано в сообщении. Так, утром 6 июля была запущена в работу НПС "Курмангазы" после вынужденной остановки. До этого времени, в условиях ограничений генерации электроэнергии со стороны внешних поставщиков, транспортировка нефти осуществлялась смешанными схемами работы магистральных насосных агрегатов на НПС "Тенгиз", "Атырау" и "Исатай".

Компании удалось не допустить ограничений по приему нефти от поставщиков, все объемы, предложенные грузоотправителями к сдаче, были приняты, отметили в КТК.

Накануне КТК сообщал, что все еще испытывает проблемы с энергоснабжением в Казахстане из-за энергосбоев, остановил прием нефти на НПС "Атырау", а НПС "Тенгиз" была остановлена с сохранением приема нефти. Позднее КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей.

Об аварии

Авария на объектах Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) произошла 3 июля около 16:00 мск, что привело к нестабильности в энергосистеме западного Казахстана с массовыми отключениями потребителей в регионе.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.