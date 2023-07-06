В РФ с начала года запустили пять предприятий по обращению с отходами за 2,1 млрд рублей

На строительство до конца 2023 года направят не менее 30 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пять предприятий по обработке и утилизации бытовых отходов стоимостью 2,1 млрд рублей запустили в России с начала года, до конца года на строительство направят не менее 30 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В 2023 году введено пять объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае. Их стоимость составила 2,15 млрд рублей. Совокупная мощность объектов - 103 тыс. тонн по обработке, и 431,2 тыс. тонн по размещению. При этом всего за 4,5 года реализации федерального проекта в эксплуатацию было введено 222 объекта обращения с ТКО, из них 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. Ввод указанных объектов обеспечил создание 19,23 млн тонн мощностей по обработке, 5,34 млн тонн по утилизации и 2,79 млн тонн по размещению", - цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.

По информации регионов, до конца 2023 года на создание перспективных объектов может быть направлено в совокупности не менее 30 млрд рублей. Основной объем средств вложат частные инвесторы.

"В абсолютных цифрах это значит, что по итогам первого полугодия 2023 года план реализации федерального проекта по вводу мощностей по обращению с ТКО по обработке выполнен на 98,7%, по утилизации - на 88,3%, по размещению - на 69,1%", - добавил заместитель главы РЭО Евгений Карелов.

Всего с начала реформы в 2019 году на создание объектов в России было потрачено 110 млрд рублей. Из них более 107 млрд рублей - инвестиции, которые были вложены до 2023 года. Еще 2,1 млрд рублей пришлись на первое полугодие 2023 года, из них около 99% - средства частных инвесторов и только 0,6% - бюджетные средства.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.