Первый бетон в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии намерены залить летом 2024 года

Глава МИД страны Петер Сийярто ранее сообщил, что сейчас там идут работы по сооружению "противофильтрационной завесы" - защиты котлована и будущих объектов от грунтовых вод

БУДАПЕШТ, 6 июля. /ТАСС/. Заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается летом 2024 года. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, выступая в четверг на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос, когда может произойти заливка первого бетона на стройплощадке в Пакше, он сказал: "Первый бетон - летом".

В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сейчас там идут работы по сооружению противофильтрационной завесы - защиты котлована и будущих объектов от грунтовых вод. В августе начнется выемка грунта под фундамент энергоблока №6, уточнил министр. От начала таких работ до заливки первого бетона в фундамент АЭС, как правило, проходит год.

Работа на стройплощадке в Пакше

В свою очередь Росатом сообщил в среду, что генеральный подрядчик проекта - филиал АО "АСЭ" (инжиниринговый дивизион Росатома) - приступил к основному этапу сооружения новых энергоблоков АЭС в Пакше. Там началось строительство противофильтрационной завесы (ПФЗ) в соответствии с лицензиями, выданными Венгерским ведомством по атомной энергии. После завершения сооружения ПФЗ и укрепления грунта начнется обустройство котлована и подготовка к сооружению фундаментной плиты.

Как пояснили в Росатоме, ПФЗ - это водонепроницаемая стена толщиной в 1 м и глубиной до 32 м, имеющая 2,5 км в окружности. Ее задача - удержать попадание грунтовых вод в котлован. ПФЗ также призвана не допустить снижения уровня грунтовых вод на стройплощадке, что является важнейшим условием для безопасной работы четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Параллельно с сооружением противофильтрационной завесы ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных объектов, бетонного завода, складов и офисных зданий.

О проекте "Пакш-2"

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение осуществлению проекта и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки лидеров ЕС и ряда других стран распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.