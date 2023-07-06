ЦБ не видит желания недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами

Как отметил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, объем активов на счетах типах С является значимым и продолжает прирастать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России не видит желания контрагентов из недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Пока мы не видим какого-то желания контрагентов из недружественных стран системно проводить такого рода переговоры", - сказал он.

Чистюхин добавил, что объем активов на счетах типах С является значимым и продолжает прирастать, в том числе за счет купонных и дивидендных выплат.