В Ираке заявили, что уверены в продолжении успешной совместной работы с "Лукойлом"

Министр нефти страны Хайян Абдель Гани назвал контракты "Лукойла" в стране, в том числе по "Западной Курне - 2", перспективными

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Ирак уверен в продолжении успешного сотрудничества с российским "Лукойлом". Об этом заявил ТАСС министр нефти страны Хайян Абдель Гани.

"У нас как у правительства Ирака очень стабильные отношения с "Лукойлом". Конечно, наши отношения с компанией продолжатся", - сказал он.

Министр назвал контракты "Лукойла" в стране, в том числе по "Западной Курне - 2", перспективными.

Ранее "Лукойл" увеличил добычу нефти на проекте "Западная Курна - 2" в Ираке до целевого уровня 480 тыс. б/ с. "Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей.

Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки. Срок действия контракта составляет 25 лет.

В марте компания получила от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC) одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду на блоке 10.

О семинаре ОПЕК

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.