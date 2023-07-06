WSJ: нефтяной экспорт Ирана побил пятилетний рекорд за счет поставок в Китай

По информации издания, фактические объемы экспорта нефти из Ирана в Китай, вероятно, намного выше официальных значений, так как статистика не учитывает транзит нефти через другие азиатские и ближневосточные страны

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Поставки нефти из Ирана в июне и мае составляли в среднем около 1,6 млн баррелей в день, что более чем вдвое превышает уровень годичной давности и является самым высоким показателем с 2018 года. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, основным импортером стал Китай. Данные нескольких фирм, отслеживающих маршруты мировых поставок энергоресурсов, показывают, что Пекин напрямую импортировал 359 тыс. баррелей иранской нефти в день в мае, что практически на 100 тыс. баррелей больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом источники в отрасли отмечают, что фактические объемы экспорта нефти из Ирана в Китай, вероятно, намного выше, так как официальная статистика не учитывает транзит нефти через другие азиатские и ближневосточные страны.

Иран, восстановивший дипломатические отношения с региональным соперником - Саудовской Аравией - в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая в начале этого года, пользуется сокращением добычи нефти Эр-Риядом, удовлетворяя китайские потребности в ее поставках.

Китай давно заявлял, что не соблюдает санкции США в отношении Ирана и является крупным импортером его энергоресурсов. Среди других крупнейших покупателей иранской нефти - Сирия и Венесуэла, которые так же, как и Иран, находятся под американскими санкциями. Иран также наблюдает растущий интерес со стороны других покупателей в Латинской Америке и Африке, сообщают иранские трейдеры.

Ранее официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни заявил агентству IRNA, что доходы исламской республики от экспорта нефти в период с марта по сентябрь 2022 года составили $26 млрд, что на 8 млрд больше, чем показатели 2021 года. Хосейни подчеркнул, что большая часть экспорта нефти приходится на Китай, чья доля в мировом ВВП составляет 15%.