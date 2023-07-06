"Русхимальянс" в иске попросил взыскать с Deutsche Bank €238,1 млн по банковской гарантии

Компания также подала иск об обращении взыскания на 100-процентные "дочки" Deutsche Bank в России - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российская компания "Русхимальянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, в своем иске к Deutsche Bank просит взыскать €238,1 млн выплат по банковской гарантии, а также обратить взыскание на "дочки" германской компании в РФ, следует из картотеки арбитражных дел.

"Русхимальянс" в своем иске просит взыскать выплаты по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года на €238,13 млн, неустойку за просрочку исполнения обязательства по выплате по банковской гарантии в размере €479,51 тыс. на дату подачи искового заявления, а также за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства", - говорится в определении суда.

Кроме того, российская компания подала иск об обращении взыскания на 100-процентные "дочки" Deutsche Bank в России - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".

Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил заявление без движения до 4 августа из-за того, что "к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке".

Ранее сообщалось, что "Русхимальянс" подал иски на 22,2 млрд рублей к Deutsche Bank и на 8,73 млрд руб. к Commerzbank. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал соответствующие исковые заявления 28 и 29 июня.

Об исках "Русхимальянса"

"Русхимальянс" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к германской Linde почти на 1,1 млрд евро. 30 декабря 2022 года российский суд удовлетворил заявление "Русхимальянса" и наложил арест на имущество Linde GmbH в России. Стоимость имущества, попавшего под арест, по оценке "Русхимальянса", составляет около 35 млрд руб. Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении заявления Linde о снятии ареста с российских активов. Lindе в международном арбитраже Гонконга пытается оспорить и приостановить процесс взыскания с компании $1,2 млрд в пользу "Русхимальянса".

В мае и июне 2022 года Linde уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными ЕС. В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода - нет.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом немецкие банки Bayrische Landesbank и Unicredit Bank AG также не смогли исполнить свои обязательства перед "Русхимальянсом" и выплатить банковские гарантии из-за санкций.