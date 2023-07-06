ОПЕК+ потеряли с 2020 года 3 млн б/с добычи нефти из-за дефицита инвестиций

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что его больше всего беспокоит ситуация с предложением нефти, а не со спросом

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. 23 страны, входящие в ОПЕК+, потеряли более 3 млн баррелей в сутки (б/с) добычи нефти с 2020 года из-за недостатка инвестиций в отрасль. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе выступления на восьмом Международном семинаре ОПЕК.

"Давайте посмотрим на группу [ОПЕК+] из 23 стран. Какой объем добычи нефти мы потеряли из-за недостатка инвестиций? Мы потеряли более 3 млн б/с", - сказал он.

Аль-Мазруи позже уточнил журналистам в кулуарах семинара, что такой объем добычи страны альянса потеряли с 2020 года.

В ходе выступления глава Минэнерго ОАЭ также отметил, что его больше всего беспокоит ситуация с предложением нефти, а не со спросом. По его словам, прогнозы некоторых агентств, в том числе Международного энергетического агентства (МЭА), о том, что пик спроса на нефть может наступить к концу десятилетия, не корректны.

Согласно данным, приведенным аль-Мазруи, в последние 10 лет темпы роста спроса на нефть составляли в среднем 1-1,5% ежегодно. При этом в 2023 году рост составит 2%, добавил он. "Мы слышали это (про пик спроса на нефть - прим. ТАСС) и 5 лет назад, и 10 лет назад. И все реальные показатели доказывают то, что эти прогнозы не были верными, - подчеркнул министр. - Я бы сказал, что мы знаем об этом лучше. Мы (ОПЕК+ - прим. ТАСС) отвечаем за 40% добычи нефти в мире, мы напрямую взаимодействуем с потребителями, и мы понимаем поведение рынка".

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.